Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

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CentralAsia (CA) - Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций Армии обороны Израиля в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

Кац заявил, что целью является зачистка ряда районов «от террористов и их инфраструктуры, захват обширной территории, которая будет добавлена к зонам безопасности государства Израиль», говорится в сообщении.

Он также призвал жителей сектора «выступить сейчас, чтобы свергнуть ХАМАС и вернуть всех заложников».

Кроме того, издание сообщает со ссылкой на палестинцев, что израильские сухопутные силы начали действовать в некоторых частях города Рафах на юге анклава.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В группировке в ответ заявили, что решение Израиля возобновить боевые действия подвергает опасности остающихся в секторе израильских заложников. На этой неделе части Армия обороны Израиля уже начали продвигаться в южные районы сектора Газа. 31 марта израильская армия выпустила распоряжение для палестинцев, проживающих в населенных пунктах у границы с Египтом, оставить свои жилища.