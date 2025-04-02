Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа

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- 15:02, 02 апреля 2025
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- Обновлено: 16:50, 02 апреля 2025
CentralAsia (CA) - Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций Армии обороны Израиля в секторе Газа, пишет The Times of Israel.
Кац заявил, что целью является зачистка ряда районов «от террористов и их инфраструктуры, захват обширной территории, которая будет добавлена к зонам безопасности государства Израиль», говорится в сообщении.
Он также призвал жителей сектора «выступить сейчас, чтобы свергнуть ХАМАС и вернуть всех заложников».
Кроме того, издание сообщает со ссылкой на палестинцев, что израильские сухопутные силы начали действовать в некоторых частях города Рафах на юге анклава.
18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В группировке в ответ заявили, что решение Израиля возобновить боевые действия подвергает опасности остающихся в секторе израильских заложников. На этой неделе части Армия обороны Израиля уже начали продвигаться в южные районы сектора Газа. 31 марта израильская армия выпустила распоряжение для палестинцев, проживающих в населенных пунктах у границы с Египтом, оставить свои жилища.