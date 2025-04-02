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Путин создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантов

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании в составе МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. В документе говорится, что служба создана «в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции».

Указ вводит в штат МВД новую должность — первый замминистра внутренних дел РФ — начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Отдельным указом президент назначил на эту должность замгенпрокурора Андрея Кикотя.

Представитель МВД Ирина Волк пояснила в Telegram-канале, что создание службы позволит «с большей результативностью» решать миграционные вопросы и «существенно увеличит динамику» этой работу. «Несомненно, основной задачей является упорядочивание миграционных процессов, реализация мер, направленных на соблюдение мигрантами российского законодательства, снижение противоправной деятельности»,— написала Волк.

5 апреля 2016 года президент своим указом упразднил Федеральную миграционную службу. Ее функции и полномочия были переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД. В декабре 2024 года Владимир Путин заявлял о необходимости создать в рамках МВД отдельный «мощный центр», который занимался бы работой в сфере миграции. Тогда он говорил, что отдельное ведомство по работе с мигрантами пока не требуется.

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