Украина и Россия обвинили друг друга в ударах по объектам энергетики и нарушении договоренности

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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский снова обвинил Россию в ударах по энергетической инфраструктуре и нарушении договоренности не наносить такие удары, достигнутой при посредничестве США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, прошлой ночью российская армия продолжила применять против Украины ударные дроны.

«В общей сложности было 74 беспилотника, из них 54 – «Шахеды». Целенаправленная атака против Харькова – не менее 14 дронов. К сожалению, были попадания. Есть раненые, и среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь», - заявил Зеленский.

Он отметил, что также были зафиксированы удары в Одесской и Сумской областях. В последней нанесен удар FPV-дроном по подстанции, также было применено почти 50 управляемых авиабомб.

В Никополе Днепропетровской области из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. В результате почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения.

«Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров. Даже частичное прекращение огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс до завершения», - написал президент.

Россия вслед за украинской стороной тоже опубликовала свои очередные обвинения в нарушении энергетического перемирия. Минобороны РФ заявляет, что сегодня ночью дрон атаковал подстанцию в селе Клюква Курской области, а в Курском районе от обстрела оборвало провод высоковольтной линии.

А спикер Кремля Дмитрий Песков упрекнул США в том, что они не реагируют на обвинения Москвы в адрес Украины.

«Мораторий на удары по энергетике Украины продолжает действовать, РФ его придерживается. Какой-либо реакции США на продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам РФ не было», - сказал Песков.

«Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами. Будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира»,— подчеркнул Песков.