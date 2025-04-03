Министр Учрал обвиняет экс-президента Баттулгу в продаже стратегических месторождений китайцам. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

В ходе парламентской сессии министр Учрал Ням-Осор, глава департамента по делам правительства, заявил о связи месторождения «Төгрөг Нуур» с пятым президентом Баттулгой Халтмой.

«Я хотел бы обратиться к Баттулге Халтме, депутату парламента и бывшему главе государства Монголия. Действительно, вы продали месторождение «Төгрөг Нуур», которое относится к 39 стратегическим месторождениям. Действительно, продажа была осуществлена ​​через компании, зарегистрированные на Виргинских островах, в Сингапуре и Гонконге, и что вы продали его за 250 миллионов долларов США. Это правда, что вы были президентом Монголии. Это правда, что вы говорили о том, чтобы дать богатство народу и владеть нашими природными ресурсами. Именно поэтому, как руководитель рабочей группы Фонда благосостояния, я даю вам 7 дней, чтобы выяснить причину, связаться с этими компаниями самостоятельно и решить проблему. Если проблема не будет решена, правительство предпримет дальнейшие действия в рамках закона» — заявил министр Учрал Ням-Осор.

министр Учрал Ням-Осор

В рамках реализации Закона «О Государственном ресурсном фонде» Министерство промышленности и минеральных ресурсов внесло вопрос об определении границ 16 стратегических месторождений. Это увеличит количество стратегических месторождений с 16 до 39, доведя общее количество стратегических месторождений до 55, и они готовятся представить их в парламент. Месторождение «Төгрөг Нуур» входит в число 39 стратегических месторождений. Разведка этого месторождения и определение его запасов производились за счет государственных средств с 1983 года. В частности, исследования показали, что запасы составляют 3,1 млрд тонн.

Месторождение бурого угля «Төгрөг Нуур». Месторождение расположено в сомоне Баян, аймака Төв, в 130 км от Улан-Батора. Группа угольных месторождений «Төгрөг Нуур» относится к бассейну Чойр-Нялган. Оно занято пластом бурого угля нижнемелового возраста. Площадь месторождения в настоящее время оценивается в 20-30 км2.

Хотя в этой группе месторождений работают и имеют лицензии многие компании, «крупнейшей» является ООО «Самех». СМИ неоднократно сообщали, что компания была основана в 2007 году Баттулгой Халтмаа, когда он был депутатом парламента, и зарегистрирована в Государственной администрации по ценным бумагам.

источник: MiddleAsianNews

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