Почему Дональд Трамп должен снова встретиться с Ким Чен Ыном — в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Автор статьи настаивает на том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в Монголии.

Как площадка, где устраняются практические и символические барьеры, препятствовавшие предыдущим усилиям, Монголия предлагает уникальные преимущества.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом и бесконтрольным продолжением ядерной программы Северной Кореи при Ким Чен Ыне, очередной саммит двух лидеров, похоже, является вопросом времени, а не если. На этот раз они должны встретиться в Монголии.

Первые два саммита Трампа и Кима произвели фурор, но не дали ничего существенного. Сингапур в 2018 году предложил гламур, но дал лишь неопределенные обязательства. Ханой в 2019 году полностью рухнул. Их третья встреча в демилитаризованной зоне была сделана для камер. Дипломатическое окно затем закрылось, поскольку вмешались Covid-19 и внутренняя политика США.

Теперь это окно снова открылось. Северная Корея значительно расширила свои возможности, испытывая межконтинентальные баллистические ракеты и тактические ядерные боеголовки, одновременно углубляя связи с Россией. Ядерная угроза не исчезла — она усилилась.

Для того, чтобы Вашингтон и Пхеньян могли эффективно возобновить взаимодействие, им понадобится место, которое устранит практические и символические барьеры, которые мешали предыдущим усилиям. Монголия предлагает уникальные преимущества, которые ни одна из сторон не может позволить себе игнорировать.

Во-первых, доступность. Когда Ким ехал в Сингапур, ему пришлось одолжить китайский самолет, что могло привести к национальному позору. Монголия позволяет ему приехать на поезде, как это сделал его дед в 1988 году, проецируя независимость, а не зависимость от Пекина. Для режима, одержимого символизмом и самодостаточностью, это имеет огромное значение.

Во-вторых, дипломатическое позиционирование Монголии. В отличие от других потенциальных хозяев, Монголия поддерживает одинаково конструктивные отношения с обеими сторонами без конкурирующих стратегических программ. Будучи демократией с сильными западными связями, Монголия, тем не менее, относится к Северной Корее с постоянным уважением, а не с изоляцией. Этот сбалансированный подход – демократические ценности в сочетании с прагматичным взаимодействием – служит как американским, так и северокорейским интересам.

Ограниченный прогресс администрации Байдена в решении северокорейской проблемы продемонстрировал, что «стратегическое терпение 2.0» лишь дает режиму время для продвижения своей ядерной программы. Нетрадиционный подход Трампа, при всех его недостатках, по крайней мере создал прямые каналы между лидерами. Эти каналы нужно открыть заново, но с более четкими целями и реалистичными ожиданиями.

Монгольский саммит будет сигнализировать как о преемственности, так и о перезагрузке – признавая предыдущие дипломатические усилия и создавая пространство для более существенных переговоров. Сама обстановка усилит сообщение о том, что это взаимодействие отличается от попыток прошлого.

Южная Корея также приветствовала бы саммит в Монголии. Отношения Сеула с Вашингтоном стали более сложными, с растущей обеспокоенностью по поводу обязательств США в сфере безопасности. Бывший советник президента Мун Чон Ин недавно отметил, что «нет никаких гарантий, что США защитят [Южную Корею] в случае межкорейской войны». Это означает, что чем лучше будут отношения Вашингтона и Пхеньяна, тем безопаснее будет себя чувствовать Сеул.

Некоторые критики будут утверждать, что Северная Корея доказала свою ненадежность на предыдущих переговорах. Именно поэтому дипломатический подход должен эволюционировать. Возвращение Трампа в офис создает возможность, но не нужно повторять предыдущие ошибки. Целенаправленный диалог в Монголии — скромный по обстановке, но значимый по сути — мог бы установить параметры вокруг ядерной программы Северной Кореи, а не преследовать труднодостижимую цель полной денуклеаризации.

Когда Трамп решит возобновить взаимодействие с Кимом (а скорее всего, так и будет), выбор места встречи определит как процесс, так и результаты.

Монголия предлагает то, чего не могли предложить другие варианты встреч: место, где оба лидера могут встретиться на равных, не обремененные чрезмерными ожиданиями или сторонними интересами. Монголия может оказаться недостающим элементом в дипломатической головоломке, которая десятилетиями сбивала с толку президентов США.

автор: Тувшинзаяа Гантулга

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Lowy Institute

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