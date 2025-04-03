Проект «Гурвантэс XXXV» компании TMK Energy получил национальное признание в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Проект добычи газа из угольных пластов «Гурвантэс XXXV» компании TMK Energy Limited в Монголии получает национальное признание как потенциальный источник более чистой энергии для бытовых нужд.

Недавно проект посетили министры и высокопоставленные лица правительства Монголии, подчеркнув его значимость в снижении зависимости от угольной энергии и импортируемой энергии.

Проект обещает улучшить качество воздуха и повысить энергетическую независимость Монголии, а правительство выразило поддержку его развитию. Визиты подчеркивают растущую важность проекта и прогресс TMK в продвижении этого источника энергии, который может принести долгосрочные экономические и экологические выгоды региону.

TMK Energy Limited работает в энергетическом секторе, уделяя особое внимание разработке проектов в области природного газа. Компания занимается разведкой и оценкой ресурсов угольного газа, а ее крупный проект находится в пустыне Южная Гоби в Монголии. TMK Energy стремится предоставлять более чистые и надежные энергетические решения, способствуя энергетической независимости и экологическим преимуществам

источник: MiddleAsianNews

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