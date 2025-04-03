ICFG Limited выходит на рынок страховых технологий Монголии

CentralAsia (MNG) -

SIBJ Capital, дочерняя компания ICFG Limited в Монголии, заключила инвестиционное соглашение с Insur LLC, известной страховой технологической компанией в Монголии.

Insur LLC специализируется на разработке цифровых систем страхования для модернизации страховой отрасли Монголии.

SIBJ Capital инвестирует ₮7 млрд (примерно $2 млн) в приобретение 51% акций Insur LLC, сосредоточившись на цифровом страховании и пенсионных накоплениях.

Этот стратегический шаг соответствует миссии ICFG по расширению своего присутствия в секторе страховых технологий и повышению доступности финансовых услуг за счет инноваций в сфере финтеха.

ICFG фокусируется на секторе микрофинансирования, используя передовые решения в области информационных технологий для предоставления конкурентного преимущества и масштабируемой бизнес-модели. Основанная в Монголии, ICFG недавно начала экспансию на другие рынки Центральной Азии. Основная цель Группы — улучшить качество жизни в странах с развивающейся экономикой путем предоставления доступа к инновационным финансовым решениям и сократить финансовый разрыв между развитыми и развивающимися рынками, создавая ценность для своих акционеров.

В настоящее время компания успешно работает в Монголии, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане, расширяя свое присутствие на рынке Центральной Азии.

Напомним, материнская компания InvesCore Financial Group, ICFG (InvesCore Financial Group), 13 февраля 2025 года официально стала публичной международной компанией, запустив торги на Основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) под тикером ICFG.

источник: MiddleAsianNews

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