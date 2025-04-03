Некоторые пограничные переходы Монголии с Китаем временно закроются в эту пятницу

CentralAsia (MNG) - Монголия временно закроет несколько автомобильных пограничных переходов с Китайской Народной Республикой в ​​эту пятницу, 4 апреля, в связи с праздником Цинмин (День поминовения усопших), который отмечается в Китае.

Цинмин, что означает «праздник чистого света», — традиционный китайский праздник поминовения усопших, который отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния (15-й день после весеннего равноденствия). В каждом году выпадает на один день периода от 4 до 6 апреля. В этот день китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться наступлением весны, и посещают могилы предков.

Считается, что празднование этого дня было введено императором Сюаньцзуном в VIII в. (династия Тан). До этого праздничным считался предыдущий день, который до сих пор (начало XXI века) отмечается как День холодной пищи, причём в некоторых районах Китая Цинмин называется праздником холодной пищи. В Китае Цинмин является нерабочим днём.

Министерство дорог и транспорта Монголии объявило, что автомобильные пограничные переходы Булган, Бургастай, Шивээхурэн, Гашуунсухайт, Ханги, Замын-Ууд, Бичигт, Сумбэр, Баянхошуу и Хавирга будут временно закрыты. Однако воздушные и железнодорожные пограничные переходы продолжат работать в обычном режиме по соответствующим графикам.

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