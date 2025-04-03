Двести женщин-лидеров пройдут обучение по всей стране

CentralAsia (MNG) - Инициатива «Программа для женщин-лидеров Азии 2025» официально стартовала 2 апреля 2025 года.

Это уже третий год, когда обучение проводится по инициативе Национального комитета по гендерному равенству (НКГР) Монголии в сотрудничестве с Азиатским банком развития. В этом году в мероприятии принимают участие 25 женщин, которые в настоящее время занимают руководящие должности в 21 аймаке.

Программа «Азиатские женщины-лидеры» направлена ​​на содействие долгосрочной политике развития Монголии «Vision 2050» и сокращение гендерного неравенства. Она также фокусируется на повышении уверенности и коммуникативных навыков женщин-лидеров, включая публичные выступления, сосредоточенное внимание, взаимодействие со СМИ, эффективные ответы на вопросы, в том числе сложные, и обсуждение путей создания позитивных изменений для себя, своих команд и общества в целом.

Участники получат представление об уровне гендерного неравенства в здравоохранении, образовании, экономике и политике Монголии в сравнении с международным и региональным контекстом. Программа подчеркивает важность гендерно-чувствительных решений в решении проблем климата. Она также расширяет возможности женщин-лидеров, предоставляя им знания, опыт и стратегические подходы, необходимые для пропаганды политики и руководства устойчивыми усилиями по адаптации сообщества к изменению климата.

Генеральный секретарь НКГР Энхбаяр Төмөр-Өлзий сказала: «Мы впервые локализовали эту программу в 2023 году. С тех пор 100 женщин из 16 министерств, частного сектора и НПО прошли обучение в рамках Программы для женщин-лидеров Азии. Когда женщины находятся на руководящих должностях, крайне важно обеспечить, чтобы они могли эффективно вести переговоры с мужчинами и поддерживать стабильность. К концу 2026 года мы намерены обучить 200 женщин-лидеров по всей стране».

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