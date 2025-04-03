Валютные резервы Монголии снова достигли $5 млрд

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров Монголии 2 апреля 2025 года министр финансов Жавхлан Болд представил текущую ситуацию с экспортом и валютными резервами Монголии.

Министр финансов Монголии Жавхлан Болд отметил: «Целевая группа, назначенная для увеличения экспорта и оперативного решения насущных вопросов, встретилась с представителями банковского сектора, чтобы обсудить сотрудничество в защите национальных валютных резервов. Совет по финансовой стабильности (FSC) собрался для решения связанных с этим вопросов и разработки рекомендаций по политике. В первом квартале 2025 года Монголия экспортировала 17,4 млн тонн угля и 1,8 млн тонн железной руды, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. Однако экспорт медного концентрата увеличился на 24 процента, достигнув 456 000 тонн. По состоянию на 1 апреля 2025 года национальные валютные резервы выросли на 305 млн долларов США по сравнению с предыдущей неделей».

«Это уже третий раз, когда валютные резервы достигли этого уровня. Правительство будет проводить политику по поддержанию и дальнейшему устойчивому увеличению этого резерва. В первом квартале 2025 года экспорт меди вырос на 40 процентов по сравнению с 2024 годом. Соответственно, налоговые поступления также увеличились. Другими словами, дефицит угля компенсируется медью. Строительные проекты начнутся во втором квартале 2025 года. В это время доходы, как правило, увеличиваются и оказывают положительное влияние на экономику, поэтому правительство будет уделять особое внимание приоритетности и планированию инвестиций и текущих расходов соответственно».

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