Трамп объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру», включая страны Центральной Азии

- Казахстан, экономика
- 10:06, 03 апреля 2025
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- Обновлено: 10:07, 03 апреля 2025 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, объявил, что вводит пошлины на импорт товаров в США, таможенный тариф для всех стран составит 10%, передает Вloomberg.
Трамп заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию».
В ходе выступления он показал таблицу со списком стран и размером пошлин, которые вводятся. В частности, Вашингтон вводит пошлины на товары из Евросоюза в размере 20%, для Китая размер пошлин составит 34%, Великобритании — 10%.
Самые высокие пошлины введены против Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).
В списке, который опубликовал Белый дом, отсутствуют Россия, Беларусь, Мексика, Канада.
В списке также есть страны Центральной Азии. Из таблицы следует, что американские товары в Казахстане облагаются 54%-ным пошлинами, казахстанские же товары будут облагаться пошлиной в США в размере 27%.
По данным таблицы, американские товары в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане облагаются 10%-ными пошлинами. США отношении этих стран ввел пошлины в размере 10%.
Объясняя именно такой размер пошлин, Трамп заявил, что США брали за основну половину от ставок, которые торговые партнеры Вашингтона «несправедливо взимают с США». В частности, Китай, по словам президента США, взимает с США «несправедливые пошлины» в размере 67%, поэтому Вашингтон вводит пошлины в размере 34%.
Президент США также объявил, что с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Эти тарифы он анонсировал в конце марта.