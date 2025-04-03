Трамп объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру», включая страны Центральной Азии

CentralAsia (KZ) - Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, объявил, что вводит пошлины на импорт товаров в США, таможенный тариф для всех стран составит 10%, передает Вloomberg.

Трамп заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию».

В ходе выступления он показал таблицу со списком стран и размером пошлин, которые вводятся. В частности, Вашингтон вводит пошлины на товары из Евросоюза в размере 20%, для Китая размер пошлин составит 34%, Великобритании — 10%.

Самые высокие пошлины введены против Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).

В списке, который опубликовал Белый дом, отсутствуют Россия, Беларусь, Мексика, Канада.

В списке также есть страны Центральной Азии. Из таблицы следует, что американские товары в Казахстане облагаются 54%-ным пошлинами, казахстанские же товары будут облагаться пошлиной в США в размере 27%.

По данным таблицы, американские товары в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане облагаются 10%-ными пошлинами. США отношении этих стран ввел пошлины в размере 10%.

Объясняя именно такой размер пошлин, Трамп заявил, что США брали за основну половину от ставок, которые торговые партнеры Вашингтона «несправедливо взимают с США». В частности, Китай, по словам президента США, взимает с США «несправедливые пошлины» в размере 67%, поэтому Вашингтон вводит пошлины в размере 34%.

Президент США также объявил, что с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Эти тарифы он анонсировал в конце марта.

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