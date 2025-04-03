Небоскрёб, рухнувший в Бангкоке после землетрясения, строили с нарушениями

CentralAsia (CA) - Антикоррупционная служба Таиланда предупреждала о нарушениях при строительстве небоскрёба, который рухнул в Бангкоке во время недавнего землетрясения, сообщает Reuters.

Министерство промышленности Таиланда уже заявило о том, что на стройке использовали некачественную сталь, проверяющие также обнаружили признаки экономии на материалах и рабочей силе. Здание возводили для государственного аудиторского управления Таиланда две компании – китайская и тайская.

По словам представителя службы, в январе этого года власти угрожали отменой проекта из-за задержек, а инспекции выявили, что на площадке работало гораздо меньше людей, чем требовалось. Это могло привести к спешке, которая, в свою очередь, сказалась на качестве строительства.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла, произошедшее в Мьянме, вызвало обрушение строящегося 30-этажного небоскрёба в Бангкоке. Он стал единственным зданием в столице, которое обрушилось. Спасатели до сих пор ищут около 75 человек, оставшихся под завалами.

Представители строительных компаний Italian Thai Development PCL и China Railway Number 10 (Thailand) Ltd пока не дали комментариев, а акции Italian Thai Development упали на 27%.

Землетрясение в Мьянме оказалось масштабам по числу разрушений и жертв. По последним данным, катастрофа унесла жизни 3 тыс. человек. Основной удар, за которым последовали десятки повторных толчков, разрушил дома, мосты, храмы и дороги, оставив миллионы людей без крыши над головой.