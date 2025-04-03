экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В США ввели чрезвычайное положение из-за угрозы дефицита торгового баланса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. Причиной этого Трамп назвал угрозы дефицита торгового баланса в Соединенных Штатах. Указ президента США размещен на сайте пресс-службы Белого Дома.

«Отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, несоизмеримые тарифные ставки и барьеры, а также экономическая политика торговых партнеров США… представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике… Я объявляю чрезвычайное положение в стране в отношении этой угрозы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Президент США также объявил, что Америка вводит ответные пошлины на товары из других стран. Тарифы в отношении Китая составили 34%, в отношении Евросоюза — 20%. России и Беларуси в данном списке нет. Минфин США объяснил это тем, что США «не торгуют с Россией».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com