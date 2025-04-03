В США ввели чрезвычайное положение из-за угрозы дефицита торгового баланса

- Азия и мир, экономика
- 11:43, 03 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. Причиной этого Трамп назвал угрозы дефицита торгового баланса в Соединенных Штатах. Указ президента США размещен на сайте пресс-службы Белого Дома.
«Отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, несоизмеримые тарифные ставки и барьеры, а также экономическая политика торговых партнеров США… представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике… Я объявляю чрезвычайное положение в стране в отношении этой угрозы»,— говорится в сообщении пресс-службы.
Президент США также объявил, что Америка вводит ответные пошлины на товары из других стран. Тарифы в отношении Китая составили 34%, в отношении Евросоюза — 20%. России и Беларуси в данном списке нет. Минфин США объяснил это тем, что США «не торгуют с Россией».