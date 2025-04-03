Китай раскритиковал новые тарифы США

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CentralAsia (CA) - Министерство коммерции Китая выразило недовольство новыми пошлинами США, заявив, что они игнорируют баланс интересов, достигнутый в результате многолетних торговых переговоров. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

В документе подчеркивается, что американские власти ссылаются на якобы понесенные убытки в международной торговле и повышают пошлины для всех торговых партнеров, используя аргумент так называемой «взаимности». В министерстве считают, что такой подход нарушает достигнутый баланс интересов и игнорирует тот факт, что США долгое время извлекали значительную выгоду из международной торговли.

Китайские власти также отметили, что США вводят так называемые взаимные пошлины на основе субъективных односторонних оценок, что не соответствует правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении с 9 апреля «взаимных пошлин» в отношении американских торговых партнеров. В тарифный список вошли десятки стран, в том числе Китай. Товары из КНР, согласно указу, будут облагаться в США пошлинами в 34%, а суммарная пошлина для Китая составит 54%. По словам Трампа, введенные тарифы — ответ на «валютные манипуляции и торговые барьеры» для американских товаров.