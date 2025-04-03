Верховный суд Таджикистана оставил без изменений приговоры по делу о госперевороте

CentralAsia (TJ) - Верховный суд Таджикистана, рассмотрев кассационные жалобы фигурантов дела о попытке государственного переворота, оставил ранее вынесенные приговоры без изменений. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на участников процесса и родственников осужденных.

По данным издания, слушания по кассации проходили 1 и 2 апреля в следственном изоляторе Душанбе в закрытом режиме. Первое заседание длилось три часа, после чего судья перенес процесс на следующий день. В среду, 2 апреля, в СИЗО вновь разбирали жалобы политиков, получивших длительные тюремные сроки за попытку насильственного захвата власти. В итоге Верховный суд решил оставить обращения фигурантов дела без удовлетворения, о чем журналистам сообщили адвокаты.

Один из юристов добавил, что все осужденные и их защита получили право выступить и изложили свои доводы. Они просили пересмотреть вердикт первой инстанции, но Верховный суд оставил приговоры без изменений.

Родственник одного из арестантов подтвердил постановление ВС, сказав, что, хотя и не ждал освобождения заключенных, надеялся на сокращение сроков.

«А теперь, если доживут, то выйдут в 90 или 100 лет», — сокрушался собеседник «Азии-Плюс».

Суд по делу о госперевороте, на котором был оглашен вердикт, прошел 5 февраля в душанбинском СИЗО. Наибольший срок — по 27 лет лишения свободы — получили бывший руководитель МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи и экс-председатель Демократической партии Саиджафар Усмонзода. Полковнику в отставке Комитета государственной безопасности республики Джамшеду Бобоеву назначили 21 год заключения, бывшему замглавы Демпартии Ахмадшоху Камилзода — 19 лет. К 18 годам колонии приговорили экс-председателя Верховного суда Акбаршоха Искандарова, зампреда Социал-демократической партии Шокирджона Хакимова и полковника в отставке КГБ Нурахмада Ганизода. Журналистка Рухшона Хакимова получила 8 лет заключения.

Уточнялось, что большинство фигурантов были признаны виновными по статьям о госизмене и насильственном захвате власти.

Спустя несколько дней после оглашения вердикта в Верховный суд поступила первая кассация. Затем приговор обжаловали остальные обвиняемые. Все адвокаты предоставили документы до 17 февраля, то есть уложились в отведенные законом сроки.

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