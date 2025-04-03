Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС готов ответить Трампу на пошлины

CentralAsia (CA) - Евросоюз готов принять контрмеры в ответ на введённые президентом США Дональдом Трампом тарифы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. Напомним, против ЕС они составили 20%.

Урсула фон Дер Ляйен назвала введение пошлин «серьезным ударом по мировой экономике», которую ждут «огромные последствия».

«Неопределенность будет нарастать и спровоцирует рост дальнейшего протекционизма. Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру, а также для самых уязвимых стран, которые сейчас подвергаются одним из самых высоких пошлин США», - заявила глава ЕК.

По ее словам, «тарифы нанесут удар по потребителям по всему миру», а «расходы на ведение бизнеса с Соединенными Штатами резко возрастут».

«Мы готовы отвечать. Мы уже завершаем первый пакет контрмер в ответ на тарифы на сталь, и теперь мы готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов. Я знаю, что многие из вас чувствуют себя обманутыми нашим старейшим союзником», - добавила фон дер Ляйен.

В то же время, она отметила, что ЕС готов взаимодействовать и «перейти от конфронтации к переговорам».