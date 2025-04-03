Власти Казахстана отреагировали на заявление Трампа о введении новых таможенных пошлин

|Предыстория: Трамп объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру», включая страны Центральной Азии
CentralAsia (KZ) - Министерство торговли и интеграции Казахстана выпустило заявление после того, как США ввели 27-процентную пошлину на товары из Казахстана.
«Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации страны», – говорится в сообщении ведомства.
Основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро и ферросплавы. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США.
Дополнительные пошлины будут распространяться на определённые группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. В их числе:
- фосфор (в 2024 году экспорт составил 15,9 млн долларов),
- феросилиций (12,7 млн долларов),
- линзы (4,1 млн долларов),
- пшеничная клейковина (4 млн долларов),
- нитрат аммония (2,4 млн долларов).
Введённые тарифы затронут лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США.
Кроме того, правительство Казахстана инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении страны.
По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долларов, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долларов). Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2 млрд долларов. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долларов.