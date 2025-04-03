Власти Казахстана отреагировали на заявление Трампа о введении новых таможенных пошлин

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CentralAsia (KZ) - Министерство торговли и интеграции Казахстана выпустило заявление после того, как США ввели 27-процентную пошлину на товары из Казахстана.

«Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами администрации страны», – говорится в сообщении ведомства.

Основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро и ферросплавы. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США.

Дополнительные пошлины будут распространяться на определённые группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. В их числе:

фосфор (в 2024 году экспорт составил 15,9 млн долларов),

феросилиций (12,7 млн долларов),

линзы (4,1 млн долларов),

пшеничная клейковина (4 млн долларов),

нитрат аммония (2,4 млн долларов).

Введённые тарифы затронут лишь 4,8% от общего объёма казахстанского экспорта в США.

Кроме того, правительство Казахстана инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении страны.

По данным Бюро национальной статистики, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4,2 млрд долларов, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долларов). Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2 млрд долларов. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 млрд долларов.

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