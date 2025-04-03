В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: Ещё девятерым подсудимым вынесли приговор

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CentralAsia (KZ) - В Кызылорде, Казахстан вынесли основной приговор по делу о сексуальном рабстве школьницы. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Дело рассматривали в закрытом режиме, так как некоторые участники процесса несовершеннолетние.

Вину подсудимых доказали с помощью вещдоков, видеозаписей, переписки в WhatsApp, банковских выписок, результатов экспертиз, а также показаний потерпевшей. При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетний возраст четверых подсудимых, а также чистосердечное раскаяние в содеянном ещё двоих человек.

Суд назначил троим несовершеннолетним 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за вовлечение школьницы в занятие проституцией, вымогательство в крупном размере, истязание.

Ещё одного несовершеннолетнего признали виновным в вымогательстве, а двух других человек (которые раскаялись в содеянном) – в пособничестве к вымогательству. Им назначили 4 года и 8 месяцев заключения.

Также трое человек получили 7 лет и 6 месяцев заключения за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией и вымогательство в группе лиц.

Приговор не вступил в законную силу.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. Всего по делу более 10 подозреваемых, пятеро из которых – несовершеннолетние. Суд уже приговорил к реальным срокам двух мужчин и женщину. Один из них вымогал у школьницы деньги, представляясь сотрудником полиции; он получил 4 года и 6 месяцев колонии. Другой предлагал ее услуги знакомым; его приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Работницу сауны приговорили к 4,6 годам лишения свободы.

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