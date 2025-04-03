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Президент Узбекистана провёл встречи с лидерами ЕС в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщает пресс-служба президента РУз, на переговорах, прошедших на полях саммита «ЦА — ЕС», стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-европейского многопланового партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Отмечалась активность взаимодействия на различных уровнях. Кроме того, в настоящий момент готовится к подписанию Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Мирзиёев и представители ЕС подчеркивали положительную динамику роста товарооборота, а также то, что портфель инвестиционных проектов с ведущими европейскими компаниями сегодня превышает 30 млрд евро. При этом Узбекистан является крупным бенефициаром Европейского банка реконструкции и развития. В Ташкенте в скором времени откроется региональное представительство другого финансового института — Европейского инвестиционного банка.

На переговорах большое внимание было уделено продвижению совместных проектов в таких областях, как:

  • инновации;
  • «зеленая» энергетика;
  • добывающая отрасль;
  • сельское хозяйство;
  • транспорт и логистика;
  • цифровизация.

Обсуждалась важность продолжения активных обменов в сфере туризма, культуры, науки, образования и здравоохранения, усиление сотрудничества в рамках европейской стратегии «Глобальные ворота».

Фон дер Ляйен и Кошта отметили значительную роль Узбекистана в содействии социально-экономическому развитию Афганистана, а также в укреплении добрососедства, доверия и партнерства во всем центральноазиатском регионе.

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