Президент Узбекистана провёл встречи с лидерами ЕС в Самарканде

- Узбекистан, политика
- 17:01, 03 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как сообщает пресс-служба президента РУз, на переговорах, прошедших на полях саммита «ЦА — ЕС», стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-европейского многопланового партнерства, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Отмечалась активность взаимодействия на различных уровнях. Кроме того, в настоящий момент готовится к подписанию Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
Мирзиёев и представители ЕС подчеркивали положительную динамику роста товарооборота, а также то, что портфель инвестиционных проектов с ведущими европейскими компаниями сегодня превышает 30 млрд евро. При этом Узбекистан является крупным бенефициаром Европейского банка реконструкции и развития. В Ташкенте в скором времени откроется региональное представительство другого финансового института — Европейского инвестиционного банка.
На переговорах большое внимание было уделено продвижению совместных проектов в таких областях, как:
- инновации;
- «зеленая» энергетика;
- добывающая отрасль;
- сельское хозяйство;
- транспорт и логистика;
- цифровизация.
Обсуждалась важность продолжения активных обменов в сфере туризма, культуры, науки, образования и здравоохранения, усиление сотрудничества в рамках европейской стратегии «Глобальные ворота».
Фон дер Ляйен и Кошта отметили значительную роль Узбекистана в содействии социально-экономическому развитию Афганистана, а также в укреплении добрососедства, доверия и партнерства во всем центральноазиатском регионе.