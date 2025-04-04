Дочь известного монгольского борца представит Монголию на конкурсе «Мисс мира — 2025». Фото

CentralAsia (MNG) - Эрдэнэсувд Батбаяр представит Монголию на конкурсе «Мисс мира-2025». Эрдэнэсувд — дочь семьи, в роду которой были национальные борцы, дочь государственного сокола национальной борьбы Батбаяра Гэлэгжамца.
Ее дед, Гэлэгжамц Цэвээн, считается живой энциклопедией монгольской национальной борьбы.
Кроме того Батбаяр является младшим братом легендарного борца монгольской борьбы Өсөхбаяра Гэлэгжамца.
Эрдэнэсувд Батбаяр стала победительницей национального конкурса красоты в Монголии в этом году. У нее двойная специальность: она изучает политологию на кафедре политологии, международных отношений и государственного управления Государственного университета Монголии и право на юридическом факультете.
19 февраля организация «Мисс мира» объявила, что 72-й конкурс пройдет с 7 по 31 мая в Индии. «Мисс мира» — один из двух самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с «Мисс Вселенная».
источник: MiddleAsianNews