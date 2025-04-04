Дочь известного монгольского борца представит Монголию на конкурсе «Мисс мира — 2025». Фото

ЭРДЭНЭСУВД Батбаяр

CentralAsia (MNG) - Эрдэнэсувд Батбаяр представит Монголию на конкурсе «Мисс мира-2025». Эрдэнэсувд — дочь семьи, в роду которой были национальные борцы, дочь государственного сокола национальной борьбы Батбаяра Гэлэгжамца.

Ее дед, Гэлэгжамц Цэвээн, считается живой энциклопедией монгольской национальной борьбы.

Гэлэгжамц и его страший сын Өсөхбаяр

Кроме того Батбаяр является младшим братом легендарного борца монгольской борьбы Өсөхбаяра Гэлэгжамца.

слева: Өсөхбаяр, Эрдэнэсувд и ее отец Батбаяр

Батбаяр Гэлэгжамц

Эрдэнэсувд Батбаяр стала победительницей национального конкурса красоты в Монголии в этом году. У нее двойная специальность: она изучает политологию на кафедре политологии, международных отношений и государственного управления Государственного университета Монголии и право на юридическом факультете.

19 февраля организация «Мисс мира» объявила, что 72-й конкурс пройдет с 7 по 31 мая в Индии. «Мисс мира» — один из двух самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с «Мисс Вселенная».

источник: MiddleAsianNews

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