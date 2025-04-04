Трамп ввел 10-процентную базовую пошлину на товары большинства стран, включая Монголию

CentralAsia (MNG) -

Для разных стран мира США решили ввести пошлины от 10% до 50%. Они нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку «грабили другие страны», заявил Трамп.

Согласно представленной Трампом таблице, пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%);

Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон;

Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%). России в списке нет.

Минимальный базовый тариф в 10% будет применен ко всем странам, включая Монголию;

С 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а к 3 мая — на автозапчасти, произведенные за пределами США.

Тариф США высчитывается следующим образом: он вдвое меньше чем тот размер пошлины, который установила та или иная страна в отношении товаров из США.

с 5 апреля вступит в силу минимальная базовая таможенная пошлина в 10%. Товары, которые погрузили на суда до этой даты, не подпадут под действие тарифа, если они находятся на конечной стадии транзита;

с 9 апреля начнут действовать остальные тарифы;

тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

источник: MiddleAsianNews

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