В Монголии к 2030 году еще 88 тысячам детей понадобятся школы и детские сады

CentralAsia (MNG) -

«Если мы будем инвестировать в образование, наша экономика будет развиваться. Закон об образовательном пакете был одобрен после многих обсуждений, и теперь мы воплотим его в жизнь. Равный доступ к образованию — это важнейший вопрос, и сегодня правительство приняло очень важное решение.

Этот год будет «Годом поддержки образования». Мы реформируем учебную программу и увеличим инвестиции в сектор.

К 2030 году по всей стране прибавится еще 88 тысяч детей, которым потребуются школы и детские сады. Мы рассчитали плотность населения и с помощью искусственного интеллекта определили, где и сколько школ и детских садов нужно.

Образование напрямую связано с человеческими ресурсами, и Монголия сталкивается с серьезной нехваткой. Правительство объявило о крупных мегапроектах, но нет людей, которые могли бы над ними работать. Поддержка образования означает поддержку будущего», — сказал министр образования Монголии Бэсуд Наранбаяр Пурэвсурэн

источник: MiddleAsianNews

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