Посол Австралии в Монголии награждена медалью «Найрамдал»

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подписал указ о награждении Чрезвычайного и Полномочного Посла Австралийского Союза в Монголии Кэти Смит медалью «Найрамдал» («Дружба») Монголии в знак признания ее вклада в развитие монголо-австралийских отношений и сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба президента Монголии.

Советник по внешней политике президента Монголии г-н Одбаяр Эрдэнэцогт вручил награду во время встречи с послом Кэти Смит, которая готовится завершить свою миссию в Монголии. Советник по внешней политике Одбаяр выразил глубокую признательность за усилия посла Кэти Смит по укреплению двусторонних отношений, дипломатических обменов и расширению сотрудничества, которые значительно выросли за последние годы.

На встрече стороны подчеркнули роль президента Сената Австралии Сью Лайнс в углублении взаимного доверия и взаимопонимания, укреплении сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран и продвижении взаимовыгодного сотрудничества. Посол Кэти Смит выразила искреннюю благодарность государству, правительству и народу Монголии за их поддержку и партнерство на протяжении всего ее пребывания в должности. Посол подтвердила свою приверженность приложению всех усилий для дальнейшего расширения и развития отношений Монголии и Австралии.

Посол Кэти Смит вручила верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа 27 июня 2022 года. Монголия и Австралия установили дипломатические отношения 15 сентября 1972 года.

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