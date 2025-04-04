Представитель Монголии выступил на заседании высокого уровня ООН по развитию стран со средним уровнем дохода

Анхбаяр Нямдорж

CentralAsia (MNG) - Совещание высокого уровня Организации Объединенных Наций по развитию стран со средним уровнем дохода состоялось в Нью-Йорке 1 апреля 2025 года. Об эом сообщили в МИД Монголии.

Согласно методологии Всемирного банка, в настоящее время более 100 стран считаются странами со средним уровнем дохода, и в этих странах проживает 75 процентов населения мира.

На встрече высокого уровня обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются страны со средним уровнем дохода при реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также потенциальное влияние новых подходов и методологий, отличных от валового внутреннего продукта, на международное сотрудничество.

В своей речи на встрече высокого уровня Постоянный представитель Монголии при ООН Анхбаяр Нямдорж заявил, что в 2024 году наша страна будет классифицирована как страна с уровнем дохода выше среднего.

Также, Анхбаяр Нямдорж призвал международные финансовые институты и партнеров по развитию ускорить реформу международной банковской и финансовой архитектуры, как это предусмотрено в «Контракте на будущее», принятом на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также поддержать развитие инфраструктуры в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и увеличить инвестиции в эти страны в свете реализации Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2024–2034 годы.

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