Монгольский государственный академический театр оперы и балета представит «Аиду» в театре в Улан-Удэ, Бурятия

CentralAsia (MNG) - Артисты Монгольского государственного академического театра оперы и балета выступят в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета в Республике Бурятия, Российская Федерация.

4 апреля 2025 года в Национальном театре Улан-Удэ выступят в общей сложности 110 артистов Монгольского государственного академического театра оперы и балета, которые представят всемирно известную оперу Джузеппе Верди «Аида» вместе с гала-концертом. Признанная одним из венцов мирового оперного репертуара, «Аида» редко ставится театрами из-за своей сложности.

Монгольский государственный академический театр оперы и балета имеет честь быть первым учреждением как в Монголии, так и в Азии, поставившим «Аиду», премьера постановки состоялась в 2011 году. Примечательно, что опера, написанная Джузеппе Верди, с либретто Антонио Гисланцони на основе сценария Камиля дю Локле, была представлена ​​монгольской публике спустя 140 лет после ее первоначального дебюта.

Монгольскую постановку «Аиды» поставил главный дирижер Красноярского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Петрович Чепурной, а дирижером выступил заслуженный деятель культуры Монголии Туулайхуу Нямаа.

В спектакле заняты ведущие солисты Монгольского театра оперы и балета, чье мастерство позволяет раскрыть всю глубину и драматизм вердиевских персонажей. Особенно впечатляют сцены противостояния главных героев – Аиды, Радамеса и Амнерис, где вокальное искусство солистов достигает подлинно драматической силы.

В первом в Улан-Удэ монгольском представлении главные партии исполнят: Аида — Эрдэнэтуяа Балгансурэн, Амнерис — Дариймаа Мягмар, Радамес —Даваадорж Мягмарсурэн, Амонасро — Бумхуу Энхбаяр, Рамфис —Хурэлбаатар Оюунчимэг, Египетский царь — Бямбажав Жаргалсайхан Бямбажав, Голос жрицы — Шижирболд Ганболд и Гонец — Батжаргал Дамдинпурэв.

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