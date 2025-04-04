Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента

CentralAsia (CA) - Конституционный суд (КС) Южной Кореи постановил, что решение президента страны Юн Сок Ёля ввести военное положение не отвечает требованиям закона. Суд единогласно поддержал его импичмент, сообщает местное агентство «Рёнхап».

Для утверждения импичмента нужно было получить голоса как минимум шести судей из восьми. Решение Конституционного суда окончательно отстраняет Юна от власти. Теперь в стране должны пройти внеочередные президентские выборы — ожидается, что они состоятся 3 июня.

Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года решил ввести военное положение на территории страны, его отменили на следующий же день. Он аргументировал свои действия внутриполитическими причинами, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности и подготовке мятежа. 14 декабря Юну объявили импичмент, позднее его арестовали. В должность и. о. президента вступил премьер Хан Док Су, но Национальное собрание объявило импичмент и ему.

В марте 2025-го КС отклонил импичмент Хан Док Су. В том же месяце Юн Сок Ёль был освобожден из-под ареста.