Посланник Путина рассказал об итогах переговоров с администрацией Трампа в Вашингтоне

Кирилл Дмитриев

CentralAsia (CA) - Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который сейчас находится с визитом в США, сообщил журналистам, что встретился с ключевыми членами администрации Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между странами, передает РБК.

«Очень большое количество игроков» пытаются сорвать этот диалог, между Москвой и Вашингтоном остаются разногласия, но стороны стараются их преодолеть, заявил Дмитриев.

«Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации, они нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам», — сказал он. Reuters и Washington Post писали, что Дмитриев встречался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Дмитриев сообщил, что стороны обсуждали сотрудничество в Арктике, вопрос добычи редкоземельных элементов и восстановление прямого авиасообщения. Американский бизнес готов вернуться в Россию и может занять ниши, которые оставили ушедшие из страны европейские компании, «там, где это полезно для России», заявил также глава РФПИ.

Россия и США достигли значимого прогресса в обсуждении урегулирования в Украине, сказал Дмитриев. «Например, под руководством президента Путина и президента Трампа достигнуто соглашение о, фактически, ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной», — напомнил он.

Сейчас обсуждаются возможности новых встреч представителей России и США, но окончательные сроки пока не утверждены.

Поездка главы РФПИ 2-3 апреля стала первым визитом высокопоставленного представителя России в США с начала военных действий в Украине.