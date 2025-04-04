Reuters: КТК готовится подать в суд из-за приостановки работы двух причальных устройств в Новороссийске

CentralAsia (KZ) - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) готовится к судебному разбирательству в России. В КТК собираются оспорить решение Ространснадзора, которое подорвало экспортные возможности консорциума. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимные источники.

Вечером 31 марта КТК сообщил об остановке погрузки нефти с двух из трёх выносных причальных устройства (ВПУ) на черноморском терминале компании в Южной Озереевке. Причиной остановки работы ВПУ-1 и ВПУ-2 стала проверка Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ (Ространснадзора), организованная в связи с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Запрет на погрузку нефти на танкеры через ВПУ-1 и ВПУ-2 действует до тех пор, пока не будут устранены выявленные надзорным органом ограничения, отметил КТК.

Источники Reuters уточнили, что судебное слушание по административному делу может пройти в ближайшие несколько дней. Сообщается, что КТК отказался от комментариев, а Ространснадзор не ответил на запрос издания. В свою очередь Тенгизшевройл, основной акционер которой американский Chevron, сообщила в четверг, что фокусируется на безопасности и надежности операций, переадресовав остальные вопросы КТК.

По оценкам трейдеров, пропускная способность КТК, который обеспечивает более 1% общемирового предложения нефти, может упасть примерно на 50%, если перевалка нефти на танкеры будет осуществляться через единственный работающий ВПУ.

Предварительный план экспорта нефти сорта CPC Blend по системе КТК на апрель составлял около 1,7 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, потенциальное сокращение поставок по нефтепроводу в текущем месяце может превысить 800 000 баррелей в сутки.

Казахстан экспортирует более 80% добываемой нефти по системе КТК, и если ограничения останутся в силе, будет вынужден через несколько дней начать сокращать добычу, что позволит стране улучшить исполнение сделки ОПЕК+, сообщили Reuters источники.

В то же время, в четверг 3 апреля ОПЕК+ приняла решение о досрочном увеличении добычи, дав понять, что группа уверена в том, что не соблюдающие условия страны сократят добычу в ближайшие недели.

«С учетом продолжающегося укрепления рыночных фундаментальных факторов и позитивного прогноза, а также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года и впоследствии подтвержденным 3 марта 2025 года, о начале постепенного и гибкого возврата добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в мае 2025 года на 411 тысяч баррелей в сутки. Это эквивалентно трем месячным увеличениям, как указано в таблице ниже. В данное увеличение включены ранее запланированное повышение на май, а также дополнительные два месячных увеличения», — говорится в сообщении ОПЕК.

Квота в мае для Казахстана составит 1,486 млн баррелей в сутки (сейчас 1,468 баррелей в сутки), для России 9 млн баррелей. У Саудовский Аравии — 9,2 млн баррелей, Ирака — 4 млн, ОАЭ — 3 млн, Кувейта — 2,4 млн, Алжира — 919 тыс. и Омана — 768 тыс.

О временном запрете деятельности на ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2 сообщили вечером 31 марта. Срок, на который вывели из эксплуатации два ВПУ (из трех имеющихся), не уточняется. Как пояснил глава Казахстанского союза нефтесервесных компаний Нурлан Жумагулов, «если проблема не решится в течение 5 дней, то нефтедобыча снизится на 50%». Он также полагает, что в этой ситуации «вероятнее всего, дан сигнал некоторым инвесторам, ведь обещанной помощи в восстановлении НПС «Кропоткинская» (которая уже трижды подвергалась атаке дронов) не последовало, как и снижения нефтедобычи в рамках соглашения по ОПЕК+»

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