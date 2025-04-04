Президенты стран Центральной Азии встретились в Самарканде с лидерами Евросоюза

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CentralAsia (UZ) - Прибывшие в Самарканд на саммит «Центральная Азия — Европейский Союз» президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана провели двусторонние переговоры с главами Евросовета, Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

По данным пресс-службы руководителя Казахстана Касым-Жомарта Токаева, политик встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой. Как отметил Токаев, ЕС является крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором, на долю которого приходится свыше 40% общего объема прямых инвестиций. В прошлом году товарооборот между республикой и государствами Евросоюза достиг отметки 50 млрд евро, что составляет 80% от торговли ЕС со всей Центральной Азией.

Учитывая эти показатели, стороны обсудили дальнейшее укрепление экономических связей, а также глобальное партнерство, основанное на доверии, стратегических интересах и долгосрочных перспективах.

Президент Казахстана также провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Руководитель республики подчеркнул, что приоритетными направлениями сотрудничества с Европой являются энергетика, инфраструктура и промышленные проекты, транспорт и логистика, а также развитие инновационных технологий, включая искусственный интеллект.

Фон дер Ляйен в свою очередь отметила важность развития Транскаспийского транспортного коридора и поздравила Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.

Пресс-служба главы Кыргызстана Садыра Жапарова сообщает о его переговорах с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Жапаров поблагодарил собеседницу за весомый вклад банка в развитие энергетического сектора республики. В частности, за работу по созданию Комитета по координации доноров, поддерживающих стратегический инфраструктурный проект — строительство Камбар-Атинской ГЭС-1.

Президент центральноазиатской страны отметил важность приоритетов ЕБРР в сфере «зеленой» экономики и сохранения биоразнообразия. По его словам, регион к тесному сотрудничеству с международными финансовыми институтами для решения экологических проблем и снижения последствий изменения климата.

Рено-Бассо в свою очередь подчеркнула, что ЕБРР остается одним из крупнейших инвесторов в Кыргызстане. Она отметила, что с начала сотрудничества общий объем инвестиций в республику достиг порядка $1 млрд.

«В прошлом году средства, вложенные в реальный сектор экономики страны, составили $52 млн. Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения объема финансирования. На 2024 год уже подписано 11 проектов, среди которых наиболее значимые — в сфере энергетики и ирригации», — резюмировала глава финансового института.

Кроме того, она сообщила о старте проекта по расширению доступа к чистой питьевой воде. Финансирование предоставлено для 25 населенных пунктов, а общий объем инвестиций в эту инициативу составит $100 млн. Также ожидается, что ЕБРР поддержит реконструкцию автомобильной дороги Кара-Балта — Чалдыбар, что позволит обеспечить выход на Транскаспийский международный маршрут.

По данным пресс-службы Жапарова, у главы государства также запланированы переговоры с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

А вот президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже встретился со всеми лидерами организаций ЕС. В беседе с Коштой руководитель республики заявил, что Евросоюз — один из важных партнеров его страны на международной арене. В частности, отмечалось сотрудничество в проектах по реконструкции и строительству гидроэнергетических объектов. Также Рахмон подчеркнул, что Душанбе заинтересован в привлечении европейских инвестиций и технологий для возведения Рогунской ГЭС и модернизации Нурекской ГЭС. Глава Евросовета, отметив важное значение решения пограничных вопросов между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, поздравил президента и народ Таджикистана с этим историческим событием.

В беседе с фон дер Ляйен таджикский лидер заверил главу Еврокомиссии, что республика продолжит сотрудничество в рамках межрегиональной «дорожной карты». Он также выразил готовность принять участие в спутниковом соединении ЕС и ЦА, совместно развивать использование искусственного интеллекта. Кроме того, как сказал Рахмон, его страна на должном уровне примет гостей из Европы, которые в мае прилетят в Душанбе на Международную конференцию по сохранению ледников.

На встрече с Одиль Рено-Бассо президент республики привел сведения, согласно которым ЕБРР реализовал в Таджикистане 184 проекта на сумму более $1 млрд долларов. Речь идет о программах в сфере укрепления финансовой системы, развитии частного сектора, транспортной и энергетической отраслей. Рахмон и глава банка договорились продолжать сотрудничество, сделав упор на «зеленой» повестке.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в Самарканде переговоры с Одиль Рено-Бассо. Стороны отметили эффективный и долгосрочный характер партнерства, подтвердив заинтересованность в его продолжении. В ряду актуальных направлений значится взаимодействие в энергетике, транспорте и цифровой экономике.

Первый саммит «Центральная Азия — Европейский Союз» пройдет в Самарканде 3-4 апреля. В мероприятии примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, главы Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.

В саммите, проводимом под девизом «Инвестируя в будущее», также ожидается участие руководителей Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. В ходе диалога будут рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами региона и ЕС.