В Пентагоне заявили о начале расследования в связи с использованием чата Signal для обсуждения ударов по хуситам

Пентагон // Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza, DOD

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс объявил о начале расследования в связи с использованием группового чата в мессенджере Signal, в котором министр обороны Пит Хегсет с другими чиновниками обсуждали удары по йеменским хуситам, пишет Bloomberg.

В заявлении Стеббинса говорится, что «соответствующая проверка» начата в ответ на запрос законодателей о проведении расследования. К исполняющему обязанности генерального инспектора ранее с просьбой изучить «факты и обстоятельства» инцидента обратились двое сенаторов из комитета по вооруженным силам — республиканец Роджер Уикер и демократ Джек Рид.

При обычных обстоятельствах, отмечает Bloomberg, письмо сенаторов почти немедленно вызвало бы расследование. Но Дональд Трамп уволил предшественника Стеббинса Роберта Сторча вместе с несколькими другими генеральными инспекторами после своего вступления в должность в январе.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек, включая госсекретаря США Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета и советника президента по нацбезопасности Майка Уолца. Позже Уолц взял на себя ответственность за создание этого чата, но заявил, что не знает, откуда у него в телефоне контакт Голдберга.

Демократы в сенате выразили недовольство и потребовали ответов на вопросы, связанные с национальной безопасностью. Politico писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и еще несколько членов команды Трампа советовали президенту уволить Уолца. Однако Трамп, согласившись, что «Уолц облажался», решил не увольнять его, чтобы это не стало «победой» либеральных СМИ. Публично он также заявил, что не будет увольнять никого из участников группового чата в мессенджере Signal.