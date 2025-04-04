экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Кыргызстан и Монголия прокладывают путь к более тесному торгово-экономическому сотрудничеству

CentralAsia (MNG) -  «Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев и президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ) Төр-Од Лхагважав встретились, чтобы обсудить вопросы расширения кыргызско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — сообщается на официальной странице НТППМ в Facebook.

Особое внимание на встрече было уделено укреплению деловых контактов между предпринимателями двух стран и организации кыргызско-монгольского бизнес-форума.

Артыкбаев предложил активизировать работу кыргызско-монгольского делового совета, который играет важную роль в укреплении деловых связей между двумя странами. Он также предложил провести заседание совета в конце этого года.

В ответ Төр-Од Лхагважав выразил готовность Монголии к дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также к реализации новых перспективных проектов в сфере торговли и инвестиций.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие по обсуждаемым вопросам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com