Кыргызстан и Монголия прокладывают путь к более тесному торгово-экономическому сотрудничеству

CentralAsia (MNG) - «Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев и президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ) Төр-Од Лхагважав встретились, чтобы обсудить вопросы расширения кыргызско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — сообщается на официальной странице НТППМ в Facebook.

Особое внимание на встрече было уделено укреплению деловых контактов между предпринимателями двух стран и организации кыргызско-монгольского бизнес-форума.

Артыкбаев предложил активизировать работу кыргызско-монгольского делового совета, который играет важную роль в укреплении деловых связей между двумя странами. Он также предложил провести заседание совета в конце этого года.

В ответ Төр-Од Лхагважав выразил готовность Монголии к дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также к реализации новых перспективных проектов в сфере торговли и инвестиций.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие по обсуждаемым вопросам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения