Зеленский допустил поиск компромисса по утраченным Украиной территориям

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский допустил поиск компромисса, который со временем позволит вернуть часть утраченных территорий дипломатическим путем. Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом он сказал в ходе встречи с предпринимателями Черниговской области.

Он подчеркнул, что Киев никогда не признает захваченные территории российскими, это одна из красных линий.

«Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», – отметил он.

При этом Зеленский считает, что «справедливый мир» будет возможен только тогда, когда будут возвращены все территории.