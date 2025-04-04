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В Турции 648 человек отравились шаурмой

CentralAsia (CA) -  В турецкой провинции Коджаэли 648 человек обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после употребления шаурмы в одном из заведений района Керфез. Об этом сообщила администрация провинции.

У пострадавших наблюдались тошнота, рвота и повышенная температура. Проверка показала, что пробы продукта не соответствовали микробиологическим стандартам Турецкого пищевого кодекса. На данный момент 646 человек уже выписаны. Двое пациентов остаются под наблюдением врачей.

Заведение закрыто. Против двух владельцев возбуждено уголовное дело. Они арестованы.

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