В выходные по Узбекистану ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) - В пятницу по большей части территории Узбекистана сохранится сухая погода. В отдельных районах к вечеру 4 апреля и 5 апреля возможен кратковременный дождь и гроза, сообщает Узгидромет.

В отдельных районах Каракалпакстана и Хорезмской области в пятницу днём может пойти кратковременный дождь, 5 апреля без осадков.

6 апреля местами по стране пройдут дожди, возможны грозы.

Температурный фон 4−6 апреля останется довольно высоким. В дневные часы воздух будет прогреваться до +23…+28 градусов, местами до +30.

Ветер 7−12 м/с, местами по стране усиление до 15−20 м/с.

В Ташкенте в пятницу днём без осадков, к вечеру 4 апреля, ночью, утром и днём 5 апреля временами дождь.

6 апреля дождь ожидается во второй половине дня, возможна гроза.

Ветер 5−10 м/с, 4 апреля к вечеру с усилением до 12−15 м/с.

Температура 4 апреля +28…+30, 5−6 апреля +23…+26. Преобладающая температура ночью +12…+15.