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Президент Узбекистана заявил, что мировое сообщество недооценивает угрозы, исходящие с территории Афганистана

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана в выступлении на первом саммите «Центральная Азия — Европейский союз» затронул вопрос региональной безопасности и сотрудничества с Афганистаном.

Для двух регионов угрозы безопасности являются общими. В их числе — терроризм, экстремизм, радикализм, киберпреступность, наркотрафик и незаконная миграция.

«Поддерживаем предложение европейских партнёров о запуске диалога по вопросам контртерроризма», — заявил глава государства.

Он добавил, что важно расширять взаимодействие в рамках программ BOMCA и CADAP.

Президент Узбекистана также заявил, что страна готова продолжить политические консультации по вопросам мирного развития Афганистана.

«К глубокому сожалению, мировое сообщество недооценивает все вызовы, исходящие с территории этой страны. Считаем необходимым активно вовлекать афганскую сторону в региональные экономические процессы, в том числе путём реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, восстановления социального сектора», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он выразил надежду на понимание и поддержку важности налаживания конструктивного диалога международного сообщества с нынешними афганскими властями для выполнения принятых обязательств.

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