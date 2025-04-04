Президент Узбекистана заявил, что мировое сообщество недооценивает угрозы, исходящие с территории Афганистана

- Узбекистан, политика
- 15:24, 04 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана в выступлении на первом саммите «Центральная Азия — Европейский союз» затронул вопрос региональной безопасности и сотрудничества с Афганистаном.
Для двух регионов угрозы безопасности являются общими. В их числе — терроризм, экстремизм, радикализм, киберпреступность, наркотрафик и незаконная миграция.
«Поддерживаем предложение европейских партнёров о запуске диалога по вопросам контртерроризма», — заявил глава государства.
Он добавил, что важно расширять взаимодействие в рамках программ BOMCA и CADAP.
Президент Узбекистана также заявил, что страна готова продолжить политические консультации по вопросам мирного развития Афганистана.
«К глубокому сожалению, мировое сообщество недооценивает все вызовы, исходящие с территории этой страны. Считаем необходимым активно вовлекать афганскую сторону в региональные экономические процессы, в том числе путём реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, восстановления социального сектора», — заявил Шавкат Мирзиёев.
Он выразил надежду на понимание и поддержку важности налаживания конструктивного диалога международного сообщества с нынешними афганскими властями для выполнения принятых обязательств.