ЕС объявил об инвестициях на 12 млрд евро в страны Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Европейский союз подготовил для стран Центральной Азии пакет инвестиций на 12 млрд евро в рамках программы Global Gateway («Глобальные ворота»). Об этом 4 апреля на саммите «Центральная Азия — Европейский Союз» заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В своем выступлении глава Еврокомиссии отметила значительный потенциал сотрудничества в четырех приоритетных направлениях: Транскаспийский транспортный коридор, критически важное сырье, «зеленая» энергетика и цифровая связь.

«Чтобы ускорить прогресс, сегодня я с гордостью объявляю о пакете инвестиций Global Gateway стоимостью 12 млрд евро. Он объединит инвестиции из нашего [Европейского] Союза и государств-членов. Мы называем это подходом Team Europe. И он запустит новый поток проектов в Центральную Азию. Это действительно начало новой эры в нашей древней дружбе», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Из 12 млрд евро в транспортную сферу будет направлено 3 млрд, на критически важное сырье — 2,5 млрд, в энергетику — 6,4 млрд, на развитие спутникового интернета в Центральной Азии — 100 млн.

Говоря о транспортных коридорах, глава Еврокомиссии отметила стратегическое значение Центральной Азии как ключевого звена евразийских коммуникаций. Именно поэтому программа Global Gateway делает этот регион приоритетным направлением инвестиций. В рамках проекта Транскаспийского транспортного коридора, на который в прошлом году было выделено 10 млрд евро, время грузоперевозок между Европой и Центральной Азией сократится вдвое — до 15 дней. Важным шагом станет проведение в 2025 году в Узбекистане Инвестиционного форума, который привлечет частные средства для развития коридора.

Что касается сотрудничества по критически важным видам сырья, фон дер Ляйен отметила, что Центральная Азия – это настоящая сокровищница, где сосредоточено 40% мировых запасов марганца, а также колоссальные месторождения лития, графита и других стратегических минералов. Эти богатства – не просто полезные ископаемые, а фундамент экономики будущего, что неизбежно привлекает внимание глобальных игроков. Но в отличие от тех, кто видит здесь лишь источник сырья для вывоза, Европа предлагает принципиально иной подход – создание полного производственного цикла прямо в регионе, подчеркнула глава ЕК.

Она напомнила про 1,6 млрд евро европейских инвестиций в проект по добыче меди в Узбекистане и предложила совместное строительство современных исследовательских центров, обучение специалистов, развитие перерабатывающих производств по всей цепочке – от шахт до высокотехнологичных предприятий. Подписанные с Казахстаном и Узбекистаном меморандумы и новая Совместная декларация – не просто документы, а дорожная карта для масштабных частных инвестиций, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Сказав, что Центральная Азия обладает уникальным потенциалом, чтобы стать глобальным хабом возобновляемой энергетики, глава ЕК особо отметила два проекта — Рогунская ГЭС в Таджикистане и Камбаратинская ГЭС в Кыргызстане. Весь регион обладает значительными запасами геотермальной энергии. Такой мощный энергетический комплекс способен не только полностью обеспечить потребности местной экономики, но и открывает перспективы для экспорта «зеленой» энергии, сказала глава ЕК. Она предложила расширять сотрудничество и вместе продвигать энергетическую независимость Центральной Азии и глобальный переход к чистой энергии.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула также значимость качественной цифровой связи. По ее словам, европейская спутниковая сеть нового поколения уже в этом году даст высокоскоростной интернет 2000 школ и сотням отдаленных сел Казахстана. В перспективе — подключение еще 1700 сельских населенных пунктов по всей Центральной Азии.

«Это настоящая трансформация. Она соединяет сообщества и людей. Привлекает новые бизнесы и инвестиции. Дает прямой доступ к высокоскоростному интернету без посредников-соседей. Мы готовы работать со всеми вами, чтобы вся Центральная Азия получила равные возможности. Ваш регион не имеет выхода к морю, но космос для вас открыт. И он может стать вашими воротами в мир», — заявила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит «Центральная Азия — Европейский Союз» открывает новую главу в отношениях сторон.

«Сегодня мы запускаем стратегическое партнерство. Это партнерство показывает, что вы можете положиться на Евросоюз», — сказала глава Еврокомиссии, завершив свое выступление словами: «Лучшее действительно еще впереди».

