Эмомали Рахмон заявил о намерении расширить поставки таджикской продукции на рынки Европы

CentralAsia (TJ) - Таджикистан намерен увеличить экспорт своей продукции в Европу, особенно благодаря торговым преференциям. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении на саммите Центральной Азии и Европейского Союза в Самарканде 4 апреля, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

«Мы нацелены на дальнейшее расширение экспорта продукции таджикских производителей на европейские рынки, в том числе за счёт использования взаимных торговых преференций», – сказал он.

Президент РТ подчеркнул важность привлечения европейских инвестиций в различные секторы экономики, включая энергетику, промышленность и сельское хозяйство.

Глава государства подчеркнул, что отношения с ЕС на всех уровнях – от двусторонних до многосторонних – остаются важнейшим приоритетом внешней политики Таджикистана. Он также отметил ключевую роль «Дорожной карты по углублению сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом», которая стала основой для расширения межрегиональной кооперации и взаимосвязанности.

Вопрос устойчивого развития энергетики был одним из центральных в выступлении Эмомали Рахмона. Он отметил, что для Таджикистана сектор энергетики, а именно возобновляемые источники энергии, является актуальным не только для удовлетворения национальных потребностей, но и для развития регионального сотрудничества.

Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с ЕС в области зелёной энергетики, а также в модернизации гидроэнергетических объектов, таких как гидроэлектростанции «Нурек», «Себзор» и «Кайраккум». Глава государства подчеркнул важность возобновляемых источников энергии и заявил, что Таджикистан планирует к 2030 году довести долю электроэнергии, получаемой из солнечных и ветровых источников, до 10% от общего объема.

роме того, Рахмон выразил уверенность, что ЕС будет активно участвовать в международных инициативах, таких как защита ледников, а также в развитии инфраструктуры, включая проект CASA-1000 для передачи электроэнергии в Южную Азию.

Президент напомнил о проведении в мае в Душанбе первой международной конференции высокого уровня по защите ледников, в которой ожидается участие европейских и региональных партнёров.

Говоря о межрегиональных связях, Эмомали Рахмон отметил, что сотрудничество в сфере образования, туризма и культурных обменов является важным фактором для углубления взаимопонимания и расширения связей между народами. В этом контексте он выразил заинтересованность в открытии филиалов европейских университетов в Таджикистане и увеличении квот на обучение в европейских учебных заведениях.

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