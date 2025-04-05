Трамп продлил работу TikTok в США на 75 дней. Срок продажи американского подразделения соцсети истекал 5 апреля

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп объявил, что подписал указ, продлевающий еще на 75 дней работу соцсети TikTok в США.

По словам президента США, его администрация «усердно работала над сделкой по спасению TikTok», но для этого требуется «еще немного поработать», и поэтому он подписывает указ о продлении работы соцсети.

«Мы надеемся продолжить добросовестное сотрудничество с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами. <…> Это доказывает, что тарифы — самый мощный экономический инструмент и крайне важны для нашей национальной безопасности! Мы не хотим, чтобы TikTok „ушел в тень“. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем, чтобы закрыть сделку», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Крайний срок продажи американского подразделения соцсети TikTok его китайским владельцем ByteDance наступал 5 апреля.

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Конгрессмены сочли, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

Крайний срок продажи американского подразделения соцсети был установлен на 19 января — за день до инаугурации Трампа. Однако затем его продлили до 5 апреля. Кто станет покупателем — пока все еще не ясно. На приобретение TikTok, по данным The New York Times, подавала заявку компания Amazon, но собеседники газеты говорили, что различные стороны, участвующие в переговорах, «не воспринимают предложение Amazon всерьез». Заявки на покупку соцсети подавали и несколько других претендентов — бизнесменов и компаний, в числе которых были, например, сооснователь Oracle Ларри Эллисон и основатель платформы OnlyFans Тим Стоукли.