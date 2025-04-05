В Узбекистане директора зоопарка осудили за гибель кипера от нападения львов

Иллюстративное фото // Podrobno.uz

CentralAsia (UZ) - Суд в Узбекистане приговорил директора паркентского зоопарка Lion Park к трем годам ограничения свободы за халатность, которая привела к гибели 44-летнего кипера. В зале суда его освободили из-под стражи. Копия решения суда имеется в распоряжении Podrobno.uz.

Руководителя зоопарка судили по двум статьям Уголовного кодекса – 116 (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей) и 257 (Нарушение правил охраны труда). По первой статье он был оправдан.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в поселке Красногорск Паркентского района Узбекистана примерно в пять утра. Три льва вышли из клетки через незапертую дверь и напали на кипера, в результате чего мужчина погиб.

Сотрудники зоопарка обнаружили последствия нападения только спустя четыре часа. Двух львов удалось вернуть в вольер с помощью транквилизаторов, третьего застрелил вызванный охотник.