Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 5-7 апреля сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, 5 апреля на севере, востоке, в центре республики – дождь и снег, а на востоке, в горных районах юго-востока страны временами сильные осадки, сообщает «Казгидромет».

Также сильный дождь прогнозируется 6-7 апреля на западе, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке страны. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, 5 апреля ночью на севере, востоке и в центре страны – гололед.

На западе Казахстана потеплеет: ночью до +5+12 градусов, днем основной фон +15+22. На юго-западе прогнозируется колебание температуры ночью от +5+10 до +8+13, днем от +17+25 до +12+20 градусов. На северо-западе страны потеплеет ночью до +2+13 градусов, днем небольшое понижение – до +10+18 градусов.

На севере температура ночью повысится до 0+7 тепла, днем до +13+20 градусов. В центре страны ночью +2+10, днем потеплеет до +10+20 градусов.

На востоке, наоборот, похолодает ночью до -1-8 градусов, а днем потеплеет до +13+20 градусов.

На юге ожидается повышение температуры ночью до +10+17, днем до +17+28 градусов. На юго-востоке ночью +3+12 градусов, днем температура повысится до +15+28 градусов.

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