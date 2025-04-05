В мечетях Узбекистана начались проверки после взрыва в Андижанской области

CentralAsia (UZ) - В мечетях Узбекистана начали инспекцию систем отопления и горячего водоснабжения. Поводом для проверок стал взрыв газа в мечети Андижанской области, в результате которого погибли три человека, еще десять получили ранения.

Как сообщают в пресс-службе Управления мусульман РУз, специалисты проверяют состояние жилых помещений, зон для омовения, вспомогательных построек и прилегающих территорий. В инспекциях участвуют представители местных властей, МЧС и Минстроя.

Управление мусульман призвало верующих с пониманием отнестись к проверкам и содействовать их проведению.