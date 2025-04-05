Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3300 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3301, еще 4792 человека пострадали. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа».

Еще 221 числятся пропавшим без вести, говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Его эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме.

Второе землетрясение случилось в аэропорту Нейпьидо — столице Мьянмы в тот же день, 28 марта. Там упала башня управления воздушным движением. В результате крушения конструкции погибли девять человек, серьезные повреждения получило здание аэропорта. 2 апреля землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Андаманском море у побережья Мьянмы. Очаг залегал на глубине около 10 км. Это было третье землетрясение в Мьянме с конца марта.