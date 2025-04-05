В двух областях Казахстана произошли крупные лесные пожары

CentralAsia (KZ) - В двух областях Казахстана начались пожары.

Днем 4 апреля в селе Коянбай в области Абай загорелась сухая трава. Огонь распространялся быстро из-за порывистого ветра до 26 метров в секунду.

Вскоре степной пожар перешел в лесной массив природного резервата «Семей орманы», где в 2023 году при тушении пожара погибли 15 человек.

По поручению главы МЧС Чингиса Аринова, группировка спасателей на месте пожара усилена. Огонь тушат силы ДЧС, лесных хозяйств «Семей орманы» и «Иртыш орманы».

«Всего привлечено 240 человек и 96 единиц техники. Обстановка находится под постоянным контролем. Совершен аэровизуальный облет, для обследования места пожара в области Абай», — рассказали в министерстве по ЧС.

Утром 5 апреля спасатели сообщили, что природный пожар в области Абай удалось локализовать. Но работы по тушению пожара продолжаются.

Еще один степной пожар произошел 4 апреля в Баянаульском районе Павлодарской области. Там тоже загорелась сухая трава на территории Жасыбайского лесничества.

На ликвидацию пожара направили силы ДЧС, лесного хозяйства, «Казавиалесоохраны» и лесничества.

«Работа осложнялась порывистым ветром и высокой сухой травой, из-за которой огонь распространялся быстрее», — подчеркнули в МЧС.

«Угрозы для жителей нет. Степной пожар в Баянаульском районе Павлодарской области ликвидирован на предварительной площади 20 гектаров», — отчитались в министерстве.

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