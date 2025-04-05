Минувший март был близким к климатической норме, — Узгидромет

CentralAsia (UZ) - Минувший март в Узбекистане был близким к климатической норме, с резкими колебаниями температуры и неравномерным выпадением осадков, говорится в обзоре Узгидромета.

Первая пятидневка марта была очень холодной, в среднем на 5−7 градусов ниже нормы. В самые холодные ночи (3−4 марта) температура воздуха понижалась до −3…−8 градусов, по северу до −12…−17 (по Устюрту до −23…−24).

К концу первой декады марта температура начала повышаться и до середины третьей декады по большей части территории Узбекистана наблюдалась очень тёплая погода. Температурный фон превышал норму на 2−7 градусов, в отдельные дни на 8−11 градусов, по северу на 12−15.

В самые тёплые дни воздух прогревался до +25…+30, по югу до +31…+35, что близко к абсолютным значениям максимальной температуры воздуха марта.

В середине третьей декады на территорию Узбекистана началось вторжение холодного воздуха с европейской территории России, и температура вновь понизилась на 3−6 градусов ниже нормы. В отдельных районах Каракалпакстана температура в ночные часы понижалась до слабых заморозков.

В среднем март оказался довольно тёплым, средняя месячная температура воздуха превысила норму на 1−2 градуса, отмечает Узгидромет.

1 марта по Каракалпакстану и Хорезмской области, 2−3 марта по большей части территории страны прошли осадки, преимущественно в виде снега. По равнинным районам, за исключением областей Ферганской долины, образовался снежный покров высотой от 3 см до 13 см, который сохранялся в течение 1−2 дней, по Каракалпакстану 4−6 дней.

7−8 марта по регионам прошли дожди, в горах — снег, затем в течение длительного периода по Узбекистану преобладала сухая погода.

Дожди вновь начались только в третьей декаде марта. На этот момент в средней тропосфере образовался высотный циклон, который поддерживал циркуляцию влажного воздуха над территорией Узбекистана в течение нескольких дней.

22−23 марта по северо-западным районам, 24−27 марта по большей части территории Узбекистана, 28 марта по восточным районам временами прошли дожди, местами сильные. В отдельных районах отмечались первые весенние грозы.

Большая часть месячной суммы осадков выпала именно в этот период, говорится в обзоре. Суммарное количество осадков за март было около и меньше месячной нормы. Самыми сухими регионами в марте оказались Бухарская область и южная часть Навоийской области, где за месяц выпало менее 40% от нормы.

Только по Каракалпакстану, Хорезмской и Сурхандарьинской областям осадков выпало в 1,2−1,7 раза больше месячной нормы.

В марте происходило интенсивное таяние снега в горных районах. На конец месяца снежный покров сохранялся лишь в высокогорных зонах Ташкентской области, но и там высота снега была значительно меньше среднемноголетних значений, подчёркивает Узгидромет.