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Рэпер Эминем стал дедушкой

CentralAsia (CA) -  Американский рэп-исполнитель Эминем стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд Скотт родила первого ребенка. Имя малыша отсылает к рэперу, сообщает Independent.

Скотт опубликовала фотографию новорожденного сына в своем Instagram. На доске, расположенной позади ребенка, написано его имя — Эллиот Маршалл Макклинток и его день рождения — 14 марта. Второе имя ребенка взято в честь 52-летнего дедушки, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мэтерс III.

О том, что Скотт и ее муж Эван Макклинток ждут ребенка, девушка рассказала в музыкальном клипе на трек Эминема «Temporary». На кадрах видно, как рэпер ведет свою дочь к алтарю, Скотт признается ему, что беременна. Она дарит отцу майку Detroit Lions с надписью «Grandpa» на спине и ультразвуковое фото Эллиота.

Скотт родилась 25 декабря 1995 года, ей 28 лет. Она окончила Мичиганский университет. В 2022 году Джейд запустила подкаст Just a Little Shady, название которого является отсылкой к песне Эминема The Real Slim Shady (2000). Скотт также разработала линию одежды Just a Little Shady.

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