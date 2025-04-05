В Казахстане вступили в силу новые правила управления мопедами

CentralAsia (KZ) - С сегодняшнего дня в Казахстане запрещена эксплуатация незарегистрированных мопедов, а также езда на них без водительских прав. Чтобы избежать нарушений, водители должны зарегистрировать свой транспорт, обратившись в спецЦОН по месту жительства.

С 11 января действуют новые нормы, позволяющие регистрировать мопеды. МВД подготовило список документов, необходимых для регистрации. Её проведут в упрощённом порядке, даже в случае отсутствия идентификационного номера на раме мопеда.

В октябре 2024 года президент подписал закон, по которому водителей мопедов обяжут иметь права и регистрировать такой транспорт. Ранее регистрации подлежали мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.

Незарегистрированные мопеды, передвигающиеся по улицам, теперь будут отправлять на штрафстоянку. После принятия норм за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю мопеда будет грозить штраф в размере 10 МРП (39 тысяч тенге). Также водители мопедов будут нести ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За это им грозит арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

По данным на утро 2 апреля в Казахстане было зарегистрировано 18 200 мопедов, сколько их всего в Казахстане – неизвестно, сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха в кулуарах мажилиса.

Зарегистрировать свои мопеды казахстанцы смогут и после 5 апреля, разъяснил глава Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.На брифинге в СЦК он отметил, что министерство не ставит ограничений по сроку регистрации. Речь идёт о запрете на эксплуатацию незарегистрированного транспорта.

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