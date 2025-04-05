Ким Чен Ын испытал снайперскую винтовку

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 4 апреля посетил тренировочную базу сил специальных операций Корейской народной армии и провел комплексную подготовку. Об этом сообщило Kcna.

Ким Чен Ын принял доклад военного командования и понаблюдал за учениями по комплексной тактической подготовке и стрельбе из снайперского оружия.

Глава корейского государства также руководил тренировками по стрельбе и лично провел испытание новой снайперской винтовки, оставшись доволен результатами.

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