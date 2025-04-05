Алматы накрыла пыльная буря
CentralAsia (KZ) - Алматы накрыла пыльная буря. Алматинцы сообщают, что в некоторых домах отключилось электричество.
Жители делятся в соцсетях фото и видео с пыльной бурей. По их словам, видимость в городе сильно ухудшилась.
В ДЧС Алматы ранее распространили штормовое предупреждение. По их данным, 5 апреля в Алматы ожидается сильный дождь, гроза и ветер. При грозе порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.
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