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Алматы накрыла пыльная буря

CentralAsia (KZ) -  Алматы накрыла пыльная буря. Алматинцы сообщают, что в некоторых домах отключилось электричество.

Жители делятся в соцсетях фото и видео с пыльной бурей. По их словам, видимость в городе сильно ухудшилась.

В ДЧС Алматы ранее распространили штормовое предупреждение. По их данным, 5 апреля в Алматы ожидается сильный дождь, гроза и ветер. При грозе порывы могут достичь 15-20 метров в секунду.

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