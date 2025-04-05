В Папуа–Новой Гвинее после землетрясения объявили угрозу цунами

CentralAsia (CA) - У берегов Папуа—Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупредило об угрозе цунами.

Землетрясение произошло в 6:04 по местному времени вблизи острова Новая Британия. Очаг находился на глубине 49 км. Примерно через 30 минут в том же месте произошло повторное землетрясение магнитудой 5,3. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Папуа—Новая Гвинея находится в юго-западной части Тихого океана. На острове Новая Британия живет около 500 тыс. человек.