Казахстан получил от Узбекистана 12,6 млрд кубометров воды на полив

CentralAsia (CA) - С октября прошлого года Узбекистан направил Казахстану 12,6 млрд кубометров воды. Она будет нужна фермерам южных регионов для полива полей.

С октября по апрель Узбекистан направил Казахстану на 1,7 млрд кубометров воды больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщил министр водных ресурсов РК Нуржан Нуржигитов на форуме в Самарканде.

«Эта вода будет использована для обеспечения аграриев южных областей Казахстана в поливной период. Распределение и управление трансграничными водами важны для водной безопасности всей Центральной Азии», — подчеркнул чиновник.

Он призвал страны к сотрудничеству для предотвращения водного дефицита. Ранее Казахстан и Узбекистан договорились, что с октября 2024 года по октябрь 2025-го в РК направят более 16 млрд кубометров воды.

«В Северное Аральское море направили около 1,8 млрд кубометров воды. Это на 120 млн кубометров больше, чем прогнозировалось ранее. По межгосударственному каналу «Достык» в Казахстан прибыло 490 млн кубометров воды», — отчитались в министерстве водных ресурсов.

Южные области Казахстана почти полностью зависят от воды из Кыргызстана и Узбекистана. Особенно проблемная ситуация наблюдается в Жамбылской области. Самая большая доля потребления воды, 60%, всегда уходит на сельское хозяйство.